Rapinatore irrompe in farmacia. Fermato da due ragazzi di colore: «Ora ditelo a Salvini»

Una storia come tante ma con alcuni aspetti che fanno riflettere. Tutto parte dalla tentata rapina avvenuta nella tarda mattinata di oggi ai danni della farmacia Ferocino, che si trova in piazza sant'Oronzo, aIl, evidentemente disperato e improvvisato, si è introdotto nell'esercizio brandendo une minacciando la farmacista si è impossessato dei 200 euro in cassa. Fin qui la ricostruzione di un ordinario episodio di malavita, se non fosse che una dipendente è riuscita a dare l'allarme in modo tempestivo e ad accogliere sono stati due baristi e un passante, tre dei quali di colore.Si tratta dei baristi Marco Da Siena e Abdoulie Seye, entrambi in uniforme dietro il bancone e di Badara Jobe, mediatore culturale del Senegal da due anni a Lecce. I tre hanno inseguito e bloccato il rapinatore e lo hanno trattenuto fino all'arrivo della polizia. Nel raccontare l'accaduto il commento dei giovani immigrati è stato spontaneo: «Ora ditelo al ministro Salvini».