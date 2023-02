Punta la pistola a un 12enne: rapina choc del giubbotto, arrestato

Rapina choc a Jesi, in provincia di Ancona. Un 23enne di nazionalità straniera ha puntato la pistola contro un ragazzino di 12 anni per derubarlo. Il minorenne si trovava in compagnia di un amico, in via Garibaldi, quando è stato minacciato dal rapinatore che gli ha intimato di togliersi il giubbino che indossava.

Come riportato da AnconaToday, il malvivente è subito fuggito. A quel punto, il giovane ha avvisato i familiari che si sono poi rivolti ai carabinieri per sporgere denuncia. Il 23enne è stato subito rintracciato dalle forze dell'ordine: non aveva fatto molta strada ed è stato rintracciato in casa, poco distante dalla via dove è stata commessa la rapina. I militari lo hanno arrestato e portato in carcere. L’arma, recuperata dai militari dell'Arma, è poi risultata una pistola giocattolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 17:27

