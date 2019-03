Rapina choc, video al vaglio degli inquirenti. Giallo sulla dinamica: com'è morto il ladro?

Il materiale video è agli atti degli inquirenti: la, o meglio il tentativo di rapina, in via Maqueda è stato ripreso dalle telecamere del negozio. Nelle immagini si vede un uomo robusto che brandisce una bottiglia, due bengalesi che alzano un bastone, e infine i re che si allontanano dalle telecamere per ricomparire poco dopo, quando il rapinatore viene immobilizzato.I tre 'protagonisti' delle immagini sono il ladro poi morto, un marocchino di 35 anni, il dipendente del negozio e un amico: uno dei due bengalesi gli blocca la testa stringendogliela tra le gambe. Gli inquirenti devono ricostruire la dinamica della tentata rapina e capire le cause della morte del ladro: sul corpo non ci sarebbero segni di violenza o ferite, cosa che farebbe escludere che i due lo abbiamo preso a bastonate.A chiamare la polizia è stato il titolare del negozio, avvertito di quanto era accaduto dal dipendente. Il bengalese e l'amico sono in questura per essere interrogati. Al momento non gli è stato contestato l'omicidio. Le loro testimonianze e l'autopsia, disposta dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni, chiariranno cosa è successo.