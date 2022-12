Caserta, rapina in chiesa, banda armata irrompe con pistole e coltelli: derubati tutti i fedeli

Attimi di puro terrore quelli vissuti dai circa 70 fedeli che domenica 11 dicembre si trovavano all'interno della Chiesa Cristiana Evangelica di Orta di Atella, in provincia di Caserta. Una banda armata composta da sei persone incappucciate e armate di pistole e coltelli ha fatto irruzione nella sala e rapinato i presenti. Un blitz che ha terrorizzato le famiglie con bambini presenti.

«Stiamo bene»

«Stiamo tutti bene, grazie a Dio. Solo spavento e tanta tristezza per gente che offende Dio così facilmente. La nostra preoccupazione era per i piccoli, ma Dio ci ha protetti e lo farà ancora», è stato il commento a caldo di un devoto presente al blitz. La sua testimonianza era stata diffusa sulla pagina Facebook del luogo di culto, per poi essere cancellata. «Alla fine del nostro culto - racconta il testimone - sei uomini incappucciati sono entrati nel nostro locale di culto ad Orta di Atella e con violenza ci hanno rapinato. Stiamo tutti bene grazie a Dio, solo spavento e tanta tristezza per gente che offende Dio così facilmente. La nostra preoccupazione era per i bambini, i ragazzi, ma Dio ci ha protetti e lo farà ancora. Dio è fedele e ci darà forza e coraggio per continuare a lodarlo, servirlo e offrigli il culto che spetta solo a Lui, Re dei Re».

Il raid armato

Secondo quanto ricostruito dai media locali, almeno due rapinatori avrebbero puntato le pistole contro i fedeli. Un vero e proprio raid armato che ha costretto i fedeli, impauriti, a consegnare tutti gli oggetti di valore in loro possesso. Un blitz durato pochi minuti con i ladri che, poi, si sono dileguati a bordo di un'auto. Adesso i carabinieri di Orta di Atella sono a lavoro per rintracciarli.

