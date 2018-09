Assalto al negozio di casalinghi: armati e con le maschere al centro commerciale

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

di pistola e con il volto coperto da maschere, la testa coperta daldella felpa. In tre, intorno alle 20, sotto la minaccia delle armi hanno fatto irruzione all’interno del negozio di casalinghi Kasawika, di Surbo in, nei pressi del centro commerciale Ipercoop. In pochi minuti tre, un quarto complice li attendeva in auto, hanno messo a segno la rapina non curanti dei clienti presenti nel parcheggio e all’interno del negozio gestito da cittadini cinesi. Ancora sconosciuto l’ammontare delche uno dei rapinatori ha arraffato facendo razzia di tutto il denaro custodito in una cassa posta all’ingresso del negozio, e che il titolare, minacciato dalle pistole strette in pugno dagli altri due complici, ha lasciato portassero via senza proferire parola.Pochi minuti sono serviti aiper mettere a segno il colpo e fuggire via salendo a bordo di una Opel Corsa guidata dal quarto complice che, facendo zig zag tra le auto in transito lungo il viale che conduce al centro commerciale Mongolfiera, è riuscito a dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i militari della Compagnia di Lecce che hanno visionato e acquisito i filmati e avviato le indagini per rintracciare i malviventi.