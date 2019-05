Mazze da baseball e coltelli: assalto da film al casello autostradale

Rapina da film l'altra notte alle 3 lungo il tratto autostradale della A13 sul territorio padovano, al casello di Terme Euganee. Scene che fanno tornare in mente la banda della Uno bianca e, più di recente, la Mala del Brenta. Fortuna ha voluto che nessuno rimanesse ferito. Tre individui con il volto travisato da passamontagna, armati di mazze da baseball e coltello hanno assaltato l'ufficio del casellante. «Dacci tutti i soldi e non ti succederà nulla - gli avrebbero intimato - e non fare scherzi altrimenti ti ammazziamo».



La vittima ha mantenuto la necessaria lucidità e, senza compiere movimenti avventati, ha tirato fuori dalla cassa banconote per circa un migliaio di euro. I banditi, dopo aver arraffato il bottino sono risaliti sull'auto e sono fuggiti a bordo di una Golf. Prima di andarsene avrebbero a lungo imprecato. Evidentemente, secondo i loro piani, i soldi presenti al casello dovevano essere molti di più. Domenica 26 Maggio 2019, 16:15

