Rumori dal garage: trova il ladro, ma lui le si avventa contro e la pesta

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Travolta da una, colpi violentissimi che l'hanno mandata dritta in ospedale, ricoverata e con una. La vittima di tanta violenza è stata unache ha sorpreso ilmentre stava tentando di entrare neldella propria abitazione, a. La reazione del malvivente è stata feroce: si è avventato sulla donna e l'ha pestata a sangue, poi è scappato.Il fatto è avvenuto intorno alle 22 di giovedì 18 ottobre a Camposampiero. La proprietaria di casa, insospettita daiche provenivano dal garage, è scesa per controllare: lì ha trovatoche stava tentando di entrare. Un attimo e l'uomo era già sopra di lei che la colpiva. Dopo le botte il 20enne ha tentato di scappare, nascondendosi in unnon lontano dal luogo del pestaggio, ma è stato rintracciato dai Carabinieri e fermato. Su di lui gravano le accuse d tentata rapina impropria e lesioni.