Tenta di rapinare l'autista di un bus «armato di un pettine»: lui lo picchia a calci e pugni

Giovedì 21 Novembre 2019, 11:42

, ma gli è andata male: quest’ultimo ha infatti reagito all’aggressionee mettendolo in fuga. Accade nel casertano a Villa Literno, su un bus della linea Aversa-Pinetamare, come racconta il quotidiano online Ottopagine: il rapinatore, o presunto tale, è salito sul mezzo per rapinare il conducente.L’aggressore aveva il volto parzialmente coperto da un cappuccio ed era “armato” di un oggetto appuntito, che però era soltanto un pettine: l’autista si è accorto di quanto stava accadendo quando il rapinatore gli si è avvicinato minaccioso, ha frenato all’improvviso e lo ha fatto cadere rovinosamente.Poi dopo aver fermato il bus, ha aggredito il rapinatore ancora a terra con calci e pugni, cacciandolo via dal mezzo di trasporto. Le rapine sugli autobus non sono purtroppo eventi rari, ma fatti all’ordine del giorno: in questo caso però l’autista è stato più pronto e celere del bandito.