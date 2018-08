Rapina in banca con le maschere: arriva la polizia, arresti tra gli applausi della gente

All'arrivo della polizia si sono tolti le maschere, sperando di confondersi tra i clienti, i due rapinatori di 30 e 46 anni, già noti alle forze dell'ordine, arrestati oggi dalla polizia a Firenze. Secondo quanto ricostruito, i due sono entrati nella banca armati di pistola e taglierino. Il malvivente con la pistola ha chiuso i due clienti presenti e il personale in una stanza, mentre l'altro è rimasto col cassiere in attesa dell'apertura delle casse temporizzate. Poco prima che le casse di aprissero, circa 20 minuti dopo, è arrivata la polizia. Vedendo le volanti i malviventi hanno liberato clienti e personale, facendoli tornare nella banca e dicendo loro di fingere che tutto fosse normale, sperando così di ingannare gli investigatori. Quando gli agenti li hanno fatto uscire uno ad uno, nella speranza di confondersi coi clienti hanno abbandonato anche la pistola, trovata poi dalla polizia scientifica all'interno di uno schedario.

