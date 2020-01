una violenta rapina. Pare che l'uomo sia stato aggredito da uno straniero, poi scappato, che gli avrebbe anche lanciato addosso un liquido corrosivo, forse acido.



si ribalta con la Smart e finisce dentro un negozio di kebab: il conducente è morto sul colpo Il titolare della Gioielleria Galante, al civico 55 di via Aspetti all'Arcella a Padov a, 53anni, italiano, ha subito intorno alle 20.30 di stasera, 21 gennaio,. Pare che l'uomo sia stato, poi scappato, che gli avrebbe anche

L'uomo è in pronto soccorso all'ospedale di Padova, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le Volanti della polizia che hanno chiuso la strada e la Scientifica per i rilievi.

Martedì 21 Gennaio 2020, 21:46

