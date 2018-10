Deragliato treno merci con materiale infiammabile: ritardi alla circolazione

Un carro di un treno merci è uscito dai binari nei pressi della stazione di Rapallo. Il mezzo trasportava cloroformio, sostanza altamente infiammabile. È accaduto la scorsa notte. Il convoglio è della società francese di trasporto merci Captrain. Sul posto sono intervenuti, in via precauzionale, i vigili del fuoco. Al di là dei ritardi alla circolazione dei treni, la situazione è sotto controllo.



Sono in corso le operazioni di recupero del carro che ha 'sviato'. Sul posto tecnici di Trenitalia e i vigili del fuoco di Rapallo. Sono ancora da accertare le cause dell'uscita dai binari. Al lavoro oltre 50 persone. Il traffico ferroviario tra Chiavari e Santa Margherita Ligure, sulla linea La Spezia-Genova è rallentato. Rfi ha dovuto fare cancellazioni di treni e limitare il percorso di altri sia sui regionali che su quelli a lunga percorrenza e per questo ha aumentato l'assistenza ai passeggeri nelle stazioni di Torino Porta Nuova, Milano centrale, Genova Principe, Genova Brignole, Recco, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Levanto, Monterosso, La Spezia e Pisa centrale.

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:53