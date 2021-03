Raoul Casadei, il ricordo del figlio Mirko: «L’ultima volta l’abbiamo visto in videochiamata»

di Danilo Barbagallo

Raoul Casadei è scomparso a 83 anni a causa del Covid . A ricordare Raoul Casadei il figlio Mirko: “Ha cantato in ospedale – ha raccontato – l’ultima volta l’abbiamo visto in una videochiamata”.

RAOUL CASADEI, IL RICORDO DEL FIGLIO MIRKO

Raoul Casadei è scomparso a 83 anni a causa del Covid e la famiglia, come racconta il figlio Mirko Casadei, non l’ha potuto salutare se non in videochiamata: “E’ incredibile come si siano svolti gli ultimi giorni - ha fatto sapere in un’intervista a “Diva e donna” - Noi abbiamo chiamato il 118 più che altro per precauzione. E quando è stato ricoverato medici e infermieri gli hanno chiesto: Casadei, ci canti una canzone. L’ha fatto per l’ultima volta. Ha portato il sorriso in tutto il reparto. Poi due giorni prima del suo decesso grazie a una giovane infermiera ci ha fatto una videochiamata. Era positivo e sorridente come sempre. Un inguaribile ottimista, fino alla fine”.

L’Italia si è stretta attorno a Raul Casadei (“Mi hanno commosso in tantissimi messaggi meravigliosi, di tutti, soprattutto di tanta gente del popolo di tutte le età che ha voluto stringersi a noi. Raoul non ha mai fatto differenze di censo. Nel cuore è rimasto un uomo semplice. La sua genuinità è il più grande valore morale che ha lasciato a noi figli”), che per ultimo saluto avrà, pandemia permettendo, un grande concerto: “Non era nel suo Dna. Lui avrebbe voluto una grande festa. Ed è l’idea che ho nel cuore appena usciremo dalla zona rossa. Un maxi spettacolo, forse allo stadio di Cesena, con la sua musica suonata e cantata da grandi artisti, poi balli, vino, allegria. Un inno alla vita, proprio come il mio patriarca avrebbe desiderato”.

