Kimi Raikkonen, ex pilota di F1, dà da bere a un cane chiuso dentro un'auto

Kimi Raikkonen, ex pilota di Formula Uno, l'ultimo a vincere un mondiale con la Ferrari, era soprannominato "Ice man". Uomo di ghiaccio sui circuiti ma cuore d'oro nella vita di tutti i giorni. Il pilota finlandese, infatti, mentre passeggiava mangiando un gelato in compagnia della figlia, ha visto un cane chiuso in un'auto sotto il sole cocente e gli ha dato da bere.

L'epiosodio è avvenuto durante in Toscana, dove Raikkonen si trovava in vacanza, e a immortalarla e a postarla in un video sui social ci ha pensato Gino Rosato, storica figura del Team di Maranello: nel filmato si vede l’ex campione della Ferrari, che fino all'anno scorso guidava l'Alfa Romeo, che si avvicina a un’auto, accompagnato dalla figlia Rianna Angelia Milana, e dentro c’è un cane che date le temperature molto alte stava soffrendo. Raikkonen allora pulisce la coppetta del gelato della bambina, la riempie d’acqua e, attraverso il finestrino parzialmente abbassato, lo passa al cane permettendogli di bere.

«Ritorno alla tradizionali vacanze in Toscana! – scrive Rosato nel post su Instagram – . Ci manca a tutti Kimi Räikkonen perché è davvero una persona speciale!!!!. "Perché? Perché quando un uomo si prende il tempo di svuotare la coppa del gelato per metterci dentro l'acqua; dare acqua a un povero cane accaldato, chiuso in macchina! Dio ti benedica, fratello, siete brave persone».

