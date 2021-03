Rai, Mollicone (FdI): “Rai non è un hotel, no a “porte girevoli” fra Rai e aziende private. Presenteremo quesito su garanzia di non concorrenza”

"Le "porte girevoli" fra Rai e aziende private direttamente concorrenti del servizio pubblico, come nel caso di una dirigente apicale passata a Netflix, violano l’etica professionale che chi lavora per Viale Mazzini dovrebbe mostrare. La Rai non è un hotel: l’ex direttrice di Rai Fiction ha preferito le legittime motivazioni economiche personali rispetto l’interesse dell’azienda pubblica. Tanto più che sembrerebbe che, oltre a uno stipendio che supera di molto il tetto in Rai, la dirigente abbia portato con sè un gruppo di 4 dirigenti Rai. Presenteremo un quesito in Vigilanza Rai per chiedere all'azienda, a tutela del servizio pubblico, se questi rilievi siano veritieri e quali tutele e garanzie esistano in questi casi sulla non concorrenza. Chiederemo, inoltre, di sapere se i contenuti della discutibilissima docufiction di “SanPa” e in altre produzioni come siano stati trattati e a quali condizioni.” Così il commissario di Vigilanza Rai, deputato FDI Federico Mollicone.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 16:20

