Venduta dalla madre in cambio di una doccia: 13enne costretta a fare sesso con marocchini e un 90enne

a uomini tra i 30 e i 90 anni in cambio di soldi, usata come merce di scambio in cambio di un pacchetto di sigarette o di un tetto dove dormire e una doccia in cui lavarsi. Una storia di degrado che arriva dal Ragusano e che ha trovato fine grazie alla forza della giovanissima di denunciare gli abusi subiti da chi avrebbe dovuto proteggerla da tutto e tutti.La donna che faceva prostituire la figlia 13enne è stata fermata dalla Polizia assieme a quattro 'clienti' delle ragazzina, di età compresa tra i 30 e i 90 anni. Da indagini della Squadra mobile coordinate dalla Procura distrettuale di Catania, è emerso che la piccola aveva avuto rapporti sessuali con braccianti agricoli dopo che con loro aveva lavorato sui campi. I 'clienti' fermati sono stati identificati attraverso intercettazioni telefoniche.Gli abusi sono maturati in un ambiente degradato: la madre che non aveva spesso dove dormire ha offerto la figlia in cambio di un tetto, ma anche di soldi, vino, birra, sigarette o di una doccia. La bambina era così abituata ad avere rapporti sessuali con adulti che da poco tempo, hanno scoperto gli uomini della squadra mobile di Ragusa, si era anche 'fidanzata' con un marocchino di 30 anni.Un 61enne pretendeva dalla madre l'uso in 'esclusiva' della ragazzina in cambio dell'uso di una sua casa a mare. Durante un'intercettazione è emersa però la stanchezza della vittima e la sua intenzione di denunciare e così è stata subito affidata a un centro ascolto specializzato della Polizia che, con l'aiuto di una psicologa, ha ascoltato i duri racconti della 13enne.La Procura distrettuale di Catania poche ore dopo ha disposto il fermo della madre e di quattro clienti, due italiani e due marocchini, che sono stati eseguiti dalla Polizia di Ragusa nonostante alcuni di loro stessero pianificato la fuga dopo che si era sparsa la voce che la piccola era stata stata presa in custodia da personale della Questura. I fermi sono stati convalidati dal gip, che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro di loro e l'obbligo di firma nel comune di residenza per il 90enne.La madre è indagata per favoreggiamento della prostituzione e i quattro uomini per violenza sessuale anche se «non hanno coartato la piccola fisicamente». Questo perché, spiega la Procura, «il legislatore ha voluto proteggere i minori di 14» che «non possono autodeterminarsi nel voler consumare un rapporto sessuale, non avendo ancora raggiunto quel grado di maturità».