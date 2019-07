Giovane mamma travolta da un'auto mentre butta la spazzatura. Martina aveva un bimbo piccolo

Una giovane mamma di 24 anni,, è stata travolta da un'auto che l'hae uccisa sul colpo.La ragazza, una cameriera, aveva terminato il suo turno di lavoro in un ristorante di Cava d'Aliga, frazione marinara di Scicli (), ed è stata travolta da una Y10 mentre stava gettando la spazzatura nei cassonetti sulla strada provinciale per Sampieri.sul colpo: lascia un bambino di pochi anni. Il suo collega di lavoro che era uscito dal ristorante per aiutarla a riporre i sacchi di rifiuti nei cassonetti è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale. Alla guida dell'auto c'era un giovane.