Ragno violino punge un giovane, operato d’urgenza: necrosi della pelle alla mano

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 19:32

Paura per la puntura di un ragno violino . Una: così un giovane si era presentato al pronto soccorso di. Condizioni molto preoccupanti che sono state risolte con un intervento chirurgico.A determinarle, il ragno violino, un piccolo aracnide che ultimamente sta salendo agli onori della cronaca. Si tratta del secondo caso registrato in provincia: una decina di giorni fa ad essere punta era stata una donna di Macerata.Il ragazzo (poco più che ventenne) è stato dimesso ieri: l’incontro con questo ragnetto solo un ricordo grazie anche ai medici del reparto di ortopedia dell’ospedale civitanovese, che hanno eseguito l’operazione. L’arto è stato completamente ripulito: nessuna conseguenza per i tessuti, eliminata ogni traccia tossica del veleno per evitare che si propagasse ad organi interni.