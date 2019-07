Ragno violino, il calvario di Maria dopo il morso: «Dolore lancinante. Ho pensato di morire»

Ragno violino, ragazza morsa a Collecchio mentre prende il sole

Venerdì 5 Luglio 2019, 13:50

«Sono stata malissimo, avevo paura di morire». Inizia così il racconto di, 51enne insegnante di scuola media, che due settimane fa è statada unmentre si trovava in uno sgabuzzino esterno nel giardino di casa.La donna, che vive a Tre Ponti, una frazione di, ha deciso di raccontare il calvario vissuto a Marco D'Errico de Il Resto del Carlino. A cominciare dalla puntura: «Ho subito sentito qualcosa al collo, pensavo fosse una grossa zanzara, ce ne sono tante in giardino, come in ogni casa immersa nel verde e nella campagna. Il dolore, però, era lancinante e intorno alla puntura la pelle si era arrossata, fino a diventare violacea, come fosse un'ustione. Il giorno dopo, ancora dolorante, sono andata dalla guardia medica e mi hanno prescritto una terapia di antibiotici e cortisone. Ma per dieci giorni ho dovuto convivere con gonfiore, prurito in più parti del corpo e tachicardia».Per riprendersi, c'è voluto molto tempo, tra l'altro in un periodo in cui la professoressa Piscitelli era alle prese con scrutini e riunioni scolastiche: «Ho temuto il peggio: il solo pensiero che mi sia andato sul collo, senza che me ne accorgessi, mi fa rabbrividire. Ill’ho recuperato e consegnato all’Asur, che mi ha confermato che si trattava del famigerato. Lo stesso medico, che mi ha prestato le prime cure, ha raccontato che anche lui era stato punto a un piede da questo ragno, soffrendo per molti giorni le conseguenze».«Sono stata fortunata, perché ho reagito bene alle cure e dopo dieci giorni prurito e gonfiore sono scomparsi. Ho vissuto un'esperienza difficile da dimenticare» - aggiunge- «All'Asur mi hanno dato un potente insetticida fumogeno, da usare nel locale in cui ho rinvenuto il ragno con cadenza settimanale. Ma sono ancora molto preoccupata, ilpotrebbe annidarsi ovunque e spero che il Comune intervenga nella mia zona con una disinfestazione efficace: la puntura di questo ragno può essere davvero pericolosa».