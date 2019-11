Vedono un ragno sotto il divano: due ragazze terrorizzate chiamano i pompieri

Venerdì 29 Novembre 2019, 15:30

Stavano facendo le pulizie domestiche le due ragazze di) che, ieri mattina, hanno chiamato i pompieri per un'emergenza. Inon hanno però dovuto fronteggiare un incendio, bensì un semplice. Le due ragazze - riporta l'Adige - avevano visto un grosso ragno in casa, nascosto sotto ilAd allarmare le protagoniste di questa singolare vicenda sarebbero state le dimensioni dell'animale, ritenuto troppo grosso per essere innocuo. L'intervento dei vigili del fuoco è servito per stanare il ragno, ma anche per determinare se si trattasse di una specie effettivamente pericolosa. In realtà si trattava di un comune ragno "di campagna", semplicemente un po' troppo cresciuto.