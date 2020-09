Ragazzo ucciso con una pallottola al petto: omicidio choc e giallo in Sardegna

Omicidio choc nel cagliaritano, dove un ragazzo è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al petto: è successo questa sera a Soleminis, nel Sud della Sardegna. Al momento non si conoscono altri dettagli. Il fatto è avvenuto lungo la strada comunale per Monte Arrubiu.



Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Dolianova e i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale. Sul posto è anche intervenuto il personale medico del 118 che ha tentato a lungo di rianimare il giovane.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 21:33

