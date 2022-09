Gallipoli, giovane sub travolto in mare da una motovedetta della Gdf: «Lo ha visto all'ultimo»

Un ragazzo di 28 anni, pescatore subacqueo, è stato travolto in mare nel Salento, nella zona di Gallipoli, preso in pieno da una motovedetta della Guardia di Finanza di Gallipoli: il giovane si trovava in acqua sprovvisto del galleggiante di segnalazione e per questo non sarebbe stato notato dal finanziere alla guida del mezzo, che si sarebbe accorto solo all'ultimo della sua presenza.

È accaduto questa mattina al largo di Capilungo, marina di Alliste dove il giovane era impegnato in una battuta di pesca: il finanziere alla guida, impegnato in alcuni rilievi con tecnici dell'Arpa, lo ha visto all'ultimo momento scorgendo tra i riflessi del mare una pinna e ha cercato con una manovra disperata di evitarlo senza riuscirci.

Nell'impatto il sub è rimasto ferito ad un fianco. Soccorso dagli stessi finanzieri il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove ora è ricoverato. È cosciente e, secondo i medici, non è in pericolo di vita.

