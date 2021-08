Lite con i genitori, scompare per 36 ore. Matteo ritrovato in stazione a Verona: «Sta bene»

Il lieto fine c'è: «Matteo è sano e salvo». Mancavano ancora le conferme ufficiali, ma i carabinieri alle 20.10 - ovvero 36 ore esatte dopo la scomparsa - hanno dato l'annuncio tanto atteso: lo hanno ritrovato in stazione a Verona. Il ragazzo di 16 anni di Monselice (Padova) era su un treno proveniente da Milano.

L'allarme

«Sto cercando mio fratello, Matteo Trivellato» era l'accorato appello della sorella Elena e del padre Claudio dopo che il 16enne si è allontanato volontariamente ieri mattina - 17 agosto - alle 8.

Era uscito di casa con una bici bianca da donna e zainetto senza telefono né documenti.



L'ANGOSCIA

Nella mattina di ieri Matteo, si era allontanato da casa dopo aver avuto una discussione con la famiglia. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Monselice . Matteo è un ragazzo di 16 anni che frequenta l'Istituto Agrario e come tutti i ragazzi di quell'età, mostra i primi segni di ribellione adolescenziale. La bici era stata ritrovata incatenata al palo della pasticceria dove pare il ragazzo si sia trovato con una sua amica. A cercarlo, oltre che la famiglia e le forze dell'ordine, anche una squadra della Protezione Civile che in serata ha ricevuto l'ordine della Protezione civile di sospendere le ricerche. Questo aveva fatto pensare il lieto fine, invece è stato solo avvistato in treno verso Venezia.



IL SOSTEGNO

Numerosi i commenti lasciati da chi si immedesima come padre, madre, sorella o semplicemente amico di Matteo pregandolo di tornare a casa al più presto e che tutto è risolvibile. La solidarietà delle persone nella ricerca del lieto fine è stata palpabile come l'angoscia che la famiglia sta vivendo in queste ore che sembrano interminabili.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA