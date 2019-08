Sasha è scomparso da Ferragosto dopo una lite. L'appello della famiglia: «Aiutateci a ritrovare Sasha»

Sabato 17 Agosto 2019, 22:58

Nessuna traccia da Ferragosto.i, 24 anni, originario di, èdalla spiaggia di El Prat de Llobregat a. I genitori, disperati, hanno lanciato l'allarme e un appello per il suo ritrovamento: «Mio figlio conosce bene la zona di Barcellona perché ha avuto una ragazza per un anno e mezzo proprio di quelle parti – racconta il padre Maurizio – . Era in zona in cerca di lavoro».«Sappiamo che lui si trovava insieme ad altre tre persone; era andato ad una festa, e a un certo punto deve essere scoppiata una lite. Non si sa però se lui sia stato coinvolto o meno in questa vicenda». Da allora nessuna sa più nulla di Sasha.Secondo l'applicazione che serve per localizzare i telefoni, quello di Sasha si troverebbe a Madrid, in una zona vicino a Puerta de Hierro, a 620 chilometri di distanza. «Chiediamo a chiunque possa fornire qualche indicazione - dice Maurizio Mattioli - di contattarci».