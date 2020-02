Giorgio, 27 anni, trovato morto in un appartamento in Uzbekistan

E' mistero sulla tragica scomparsa di un giovane trevigiano Giorgio Gheno, 27enne che era da poco più di 3 mesi all'estero in Uzbekistan. La famiglia non riusciva a contattarlo da qualche giorno e i genitori si sono rivolti alle autorità locali per scoprire che era stato trovato senza vita in un appartamento della capitale Tashkent.



Giorgio abitava a Bessica di Loria, dove vive la sua famiglia: mamma Anna Rosa, papà Giuliano e i due fratelli. Nel suo passato la passione per il fitness e il culturismo. Alto un metro e novanta, godeva di ottima salute afferma chi lo conosceva bene. La famiglia si è chiusa nel silenzio ponendio un cartello davanti al portone di casa: "Desideriamo restare soli con il nostro dolore. Lutto in famiglia".



L'ambasciata italiana in Uzbekistan ha preso in carico il caso. Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 13:29

