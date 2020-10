Ragazzo di 26 anni trovato morto in un hotel a 5 stelle: si è tolto la vita

Si è trattato di un suicidio. Un ragazzo piemontese di 26 anni si è tolto la vita in una stanza del Grand Hotel della Posta, 5 stelle nella centrale piazza Garibaldi a Sondrio. Il corpoè stato trovato dal personale dell'albergo che ha controllato in quanto il cliente avrebbe dovuto lasciare libera la camera entro le 11 di stamane. Invece, non era sceso neppure a fare colazione.



L'allarme è subito scattato e sul posto sono arrivati gli investigatori della Squadra Mobile e del locale Gabinetto di Polizia Scientifica per i rilievi di competenza, nonché il magistrato di turno della Procura. È ora in corso l'attività investigativa sul motivo del gesto. Ascoltati anche i dipendenti in servizio al momento della tragedia, per offrire il loro contributo all'indagine.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Ottobre 2020, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA