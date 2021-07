Ragazzo di 24 anni muore sul lavoro: è precipitato dalla scala di un silos durante la pulizia

Tragedia sul lavoro nel trevigiano, dove un ragazzo di 24 anni è morto oggi cadendo dalla scala di un silos sulla quale stava svolgendo interventi di pulizia. Accade a Susegana, dove il ragazzo - di origini senegalesi ma residente nella zona - è precipitato per una ventina di metri, ed è deceduto all'istante, nell'impatto al suolo. Il dramma è avvenuto all'interno della Fornaci Grigolin, un'azienda locale che produce materiali per l'edilizia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem, assieme ai carabinieri e ai tecnici dello Spisal, che stanno lavorando sulla dinamica e le cause dell'incidente. Le Fornaci si trovano nella frazione di Susegana, in via Ex Bombardieri. Secondo quanto scrive il quotidiano Il Gazzettino, i colleghi hanno tentato di rianimare il giovane in attesa dei soccorsi ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 20:53

