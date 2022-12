Ragazzo di 16 anni trovato morto in casa: vicino al cadavere una lettera. «Forse si è ucciso»

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato morto in casa sua domenica pomeriggio, in una via del centro storico di Fano. La scoperta choc è stata fatta da alcuni famigliari della vittima, intorno alle 19. Il corpo si trovava riverso vicino a una finestra. Rinvenuta anche una lettera, che ha indirizzato gli inquirenti verso la pista del suicidio.

Morto a Fano ragazzo di 16 anni

Dopo la terribile scoperta, i famigliari del giovane hanno chiamato i soccorsi, ma gli operatori del 118 hanno potuto solo stabilire il decesso. Sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Fano, che stanno ricostruendo il fatto cercando di identificarne le cause. Si svolgerà sulla salma una prima ispezione cadaverica. Probabile che venga disposta l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 12:32

