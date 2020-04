Ragazzo autistico si perde a Napoli, la polizia locale lo ritrova e per mano lo riporta dalla mamma

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 19:05

che si è allontanato dalla madre mentre percorreva una strada del Vomero.che immediatamente ha segnalato il caso agli agenti. Il ragazzo è stato prontamente rintracciato nei Quartieri Spagnoli, dove è stato tranquillizzato e poi accompagnato per mano a piedi fino a piazza Trieste e Trento, dove ha potuto riabbracciare la madre a cui è stato affidato.che ha pubblicato l'immagine di un agente che dopo aver tranquillizzato il minore lo ha preso per mano per riportarlo dalla famiglia.Lo scatto ha conquistato il web diventando virale. E tanti sono stati i commenti positivi per il lavoro delle forze dell'ordine nell'aiutare il ragazzo. «Non è il primo caso in cui la sensibilità delle donne e degli uomini della polizia locale si manifesta nei confronti dei nostri concittadini più deboli - ha detto il comandante del Corpo Ciro Esposito - la foto che ho ricevuto pochi minuti dopo che la vicenda si era positivamente chiusa mi ha profondamente emozionato e testimonia come, sempre di più, la polizia locale è e vuole essere accanto e di sostegno alla nostra collettività«.