Ragazzo di 25 anni travolto e ucciso da un'auto: stava tagliando l'erba a bordo strada

Un giovane operaio di circa 25 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto mentre era a lavoro sulla provinciale 231 all'altezza di Terlizzi, in provincia di Bari.

Secondo quanto si apprende, un automobilista non si sarebbe accorto della presenza dell'uomo che pare fosse impegnato nel taglio dell'erba dal bordo strada. Sul posto ci sono i carabinieri e i soccorritori del 118. L'auto era guidata da una 45enne che sarà denunciata per omicidio stradale.



La donna si è fermata subito per prestare soccorso alla vittima, che era originaria di Corato. Non è chiaro se l'operaio fosse impegnato nella pulizia del bordo strada per liberarlo dall'erba o se stesse segnalando agli automobilisti la presenza dei suoi colleghi al lavoro. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

