Ragazzo di 20 anni muore nella grotta della Lessinia colpito da un masso

Un ragazzo veronese 20enne è morto dopo essere stato colpito da un masso staccatosi dalla parete della Grotta dell'Orso, sulle montagne della Lessinia, a Velo Veronese. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente.



Il giovane si trovava all'ingresso del “covolo”, come vengono chiamate le grotte naturali dei Lessini. Il grosso pezzo di roccia l'ha colpito alla schiena, causando lesioni fatali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elicottero inviato da Trento e con un'ambulanza, il Soccorso Alpino e i carabinieri, ma per il ventenne non c'era più nulla da fare. Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 20:03

