Precipita con l'aliante, Giacomo muore a vent'anni: si è schiantato in fase di atterraggio

Tragedia a Terni. Era a bordo del suo aliante, un ragazzo di 20 anni, Giacomo Di Napoli, quando si è schiantato in fase di atterraggio nei pressi di un campo di volo in Umbria, perdendo la vita. I fatti risalgono al pomeriggio quando la vittima si trovava nel territorio del comune di Castel Viscardo, in provincia di Terni.

Risiedeva a Prato, in Toscana, la vittima che pare stesse cercando di atterrare sulla pista della locale avio superficie, quando qualcosa è andato storto. Bisognerà ancora fare chiarezza sui motivi che hanno portato il ragazzo a perdere il controllo del velivolo senza motore in fase di atterraggio e si è schiantato al suolo nei pressi di una cava, nelle vicinanze dell'aviosuperficie di Castelviscardo.

L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al ragazzo e sono stati inutili i successivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco, arrivati sul luogo dell'incidente da Orvieto, e dei sanitari del 118, allertati da una chiamata di emergenza. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso immediato.

Sul luogo dello schianto sono accorsi anche i carabinieri e il pm di turno della procura di Terni per un sopralluogo. Lo stesso magistrato ha disposto il sequestro dell’area in cui è accaduto l’incidente, del velivolo e della salma, in attesa venga fatta luce sui fatti. E' probabile che sul corpo venga disposta l’autopsia, mentre sul velivolo si procederà agli accertamenti tecnici per valutare eventuali malfunzionamenti.

