Ragazzo di 19 anni travolto e ucciso da un'auto: stava attraversando la strada

Tragedia ieri sera nel veneziano a Mira, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre camminava lungo la bretella che costeggia l'idrovia, in prossimità dello svincolo per la Statale Romea.

Il giovane stava attraversando la strada quando il veicolo in corsa l'ha centrato in pieno. Nonostante i soccorsi siano stati rapidi, i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi del caso sono stati svolti dalla polizia locale di Mira.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 12:43

