Ragazzo 19enne chiede alla signora di 76 anni di sposarlo: ma è tutto vero?

E' una storia vera o una trovata per creare scompiglio nel mondo dei social? A vederla così sembrerebbe tutto vero. Anello, fiori e pallonicini, lui in ginocchio nella classica posizione per una dichiarazione d'amore. A farla, in diretta su TikTok, è stato un ragazzo di Napoli di 19 anni, Giuseppe D'Anna, a una donna di 76 anni. Una differenza d'età di 56 anni che non poteva passare inosservata e sui social è stata oggetto di critiche e prese in giro.

Come riferisce il Mattino il video ha scatenato i commenti. "Potrebbe essere la tua bisnonna", "Mia nonna a confronto è una ragazzina", sono quelli più in voga tra gli utenti del social dopo aver visualizzato la storia nella quale il giovane ragazzo napoletano ha documentato tutto.

“La nostra promessa” si legge nel post diventato subito virale (oltre 16 milioni di visualizzazioni). E a corredo il video della "futura sposa" con un palloncino a forma di cuore, e Giuseppe che la bacia inginocchiato su enormi palloncini a forma di cuore. E infine, la foro con l'anello di diamanti con la dedica del fidanzatino: ”E questo è solo l’inizio di una lunga serie”.

In realtà - fa sapere Fanpage - è venuto fuori che non si tratta di una proposta di matrimonio, ma solo di video di affetto di Giuseppe per la nonna. L'equivoco sarebbe partito da un portale inglese. Vedremo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA