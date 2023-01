Morto nel letto a 17 anni: la scoperta choc dei genitori, dramma nel Ferrarese Tragedia nel Ferrarese. Per i carabinieri il decesso è avvenuto per cause naturali





Un ragazzo di 17 anni, residente a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, è stato trovato morto questa mattina dai genitori nel suo letto di casa, verso le ore 10. Trovato morto in casa a 17 anni: indagano i carabinieri Secondo i carabinieri si tratterebbe di un decesso per cause naturali ma l'autorità giudiziaria ha comunque disposto l'autopsia. #Ferrara Ragazzo di 17 anni trovato morto nel letto dai genitori: la scoperta choc https://t.co/1dFKBhtwK0 — Leggo (@leggoit) January 22, 2023 Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 22:53

