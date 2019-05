Ragazzino beve birra, genitori chiamano la polizia: «Fatelo smettere». Ma ha già 18 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il figlio, i genitori chiamano la polizia per impedirglielo: ma la chiamata è inutile, perché il ragazzino. È successo a Massa, e il caso sarebbe a dir poco singolare: ma la famiglia non si è comportata così per pignoleria, ma per le proprie convinzioni religiose, dato che parliamo di due genitoriLa storia è stata raccontata dall’edizione locale del quotidiano La Nazione: «Stiamo litigando con nostro figlio perché sta bevendo birra, aiutateci», avrebbe detto il papà del ragazzino alla polizia nella sua telefonata al 113. Gli agenti sono entrati nella casa della famiglia e si sono trovati davanti una scena normalissima: il ragazzino aveva bevuto solo una birra, non c’era violenza ma solo una lite verbale molto accesa.E soprattutto, non c’era alcun motivo per cui i genitori potessero chiamare le autorità, perché il ragazzo è maggiorenne: ed è stato proprio questo che i poliziotti hanno cercato di spiegare ai genitori, consigliando comunque al giovane di non esagerare con l’alcol.