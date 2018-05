Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Auto in fuga e ansia per un, ricoverato in prognosi riservata in ospedale dopo essere stato investito da unoggi pomeriggio a Voghera (). Il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali. Dopo essere stato travolto dalla vettura, è caduto a terra picchiando la testa. La persona che era alla guida dell'auto si è fermata per alcuni secondi, ma poi è ripartita.A chiedere i soccorsi sono stati gli amici del ragazzo. Il 12enne è stato subito trasportato in ospedale. L'automobilista che l'ha investito rischia ora le accuse di omissione di soccorso e fuga dal luogo dell'incidente. Sul fatto sono in corso indagini da parte della polizia locale, che prenderà in esame anche le immagini delle telecamere presenti nella zona.