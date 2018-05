Si impicca a 15 anni, la lite e l'ultimo messaggio al fidanzato: "Mi uccido”

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PADOVA - Aveva festeggiato ad aprile il suo compleanno con gli amici passeggiando in un vigneto alle pendici del monte Venda, sui Colli euganei, a pochi passi da casa sua. Un mese dopo una quindicenne di Vo', in provincia di Padova, ha preso il, è andata in un posto molto simile vicino alla sua abitazione e si è i, mentre le sue compagne di scuola la aspettavano alla festa del paese per una pizza. Ha deciso di farla finita così, venerdì sera, dopo aver avuto un. È stato proprio lui l'ultimo ad avere sue notizie.Alla mamma invece aveva assicurato sarebbe uscita per far fare una passeggiata a Fido...