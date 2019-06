Ragazzina di 12 anni precipita dal secondo piano di casa: gravissima

VICENZA - Sono gravissime le condizioni di una ragazzina di 12 anni che è caduta dal secondo piano del proprio appartamento di un condominio, nel quartiere dei Ferrovieri a Vicenza, nella zona ovest della città. Secondo i primi accertamenti condotti dalla Polizia l'ipotesi più probabile è quella di un incidente, mentre viene escluso il tentativo di suicidio.



L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri, poco prima delle 22.30, quando la madre ha sentito un urlo provenire dalla camera da letto della figlia. È corsa nella stanza della ragazzina e si è accorta della finestra aperta e guardando in basso l'ha notata riversa a terra, dopo un volo di almeno 5 metri. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem 118 e una pattuglia della Squadra volanti della Questura. La ragazzina è stata stabilizzata e intubata sul posto e poi trasportata al San Bortolo in ambulanza, dove è stata subito dirottata in sala di rianimazione.

Martedì 11 Giugno 2019, 15:36

