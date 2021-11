Ragazzina violentata a 15 anni, denunciato un coetaneo. La violenza choc sabato in pieno centro

Violentata in pieno centro nel tardo pomeriggio di sabato scorso, quando nella zona molta gente era a passeggio. Accade a L'Aquila dove una ragazza di 15 anni accusa un suo coetaneo di averla stuprata su una scalinata dei portici di San Bernardino, nel centro della città: le sue urla hanno richiamato l'attenzione di un gruppo di amici, poi l'intervento di polizia e carabinieri ha evitato il linciaggio del giovane.

Leggi anche > Bimba di 3 anni si accascia e muore sotto gli occhi dei genitori

La ragazza è stata trasferita all'ospedale 'San Salvatorè dove i medici hanno potuto accertare la violenza. Il quindicenne, fermato per essere interrogato a lungo ieri e poi rilasciato come indagato, avrebbe sostenuto che la sua coetanea era consenziente. A coordinare le indagini il sostituto procuratore della Procura per i minorenni dell'Aquila, Lorenzo Maria Destro. Sono state interrogate le persone presenti, a cominciare dagli amici della ragazza i quali hanno raccontato di aver inseguito il presunto stupratore, poi portato via dagli agenti di polizia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA