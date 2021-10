Brescia, ragazzina di 15 anni investita da un camion: è grave in ospedale

Investita da un camion in manovra vicino le strisce pedonali. Una studentessa di 15 anni si trova ora ricoverata in ospedale, in gravi condizioni.

È accaduto questa mattina, poco prima delle 7, a Capriolo (Brescia). Il camionista, a bordo del mezzo che trasportava latte per la Centrale del Latte di Brescia, stava facendo manovra e non si sarebbe accorto della presenza della ragazza. L'urto ha causato alla 15enne un grave trauma cranico e toracico: l'adolescente è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo.

In un primo momento, si pensava che la 15enne fosse stata investita dal camion in retromarcia. Dalla ricostruzione fatta in seguito all'incidente, invece, è emerso che l'adolescente è stata investita frontalmente e trascinata per alcuni metri vicino alle strisce pedonali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 13:03

