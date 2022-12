La ragazzina che a 14 anni scopre di essere l'erede di un milionario: «Ma deve cambiare cognome»

di Redazione web

Ciò che è successo a una ragazzina di 14 anni di Treviso, ha dell'incredibile, sembra quasi la trama di un film. L'adolescente non ha mai conosciuto il papà, morto nel 2019, e per caso, è venuta a sapere che era milionario e che quindi lei è una degli eredi.

La vicenda

Sicuramente in questo momento la ragazza di 14 anni che ha scoperto di essere l'erede di un imprenditore milionario, sarà un po' frastornata dagli eventi. Tutto è successo perché la mamma, durante una discussione con il compagno, ha citato il papà dell'adolescente. Lei non ha mai conosciuto l'uomo che al momento della sua nascita, non l'aveva riconosciuta perché già sposato e con due figli. L'imprenditore però, aveva promesso che avrebbe aiutato la figlia economicamente e nella sua crescita, per non essendo presente. Così è stato. L'uomo è però venuto a mancare nel 2019 e quindi adesso la ragazza è un'erede legittima del suo patrimonio.

Il test del DNA

Tutto ruota però intorno al cognome: il compagno della mamma ha dato il suo cognome alla ragazza che (nonostante non fosse sua figlia) ha contribuito a crescere. Se la 14enne non cambia nome non può però usufruire dei benefici dell'eredità, anche se ha già eseguito il test del DNA che confermerebbe che è figlia dell'imprenditore morto.

