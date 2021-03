Ragazzina di 14 anni aggredisce la madre a coltellate: donna grave all'ospedale

Ha colpito la madre al collo con un grosso coltello da cucina e poi è fuggita di casa. È accaduto oggi in un comune della provincia di Pavia. La ragazzina, poco più che 14enne, è stata rintracciata più tardi dai carabinieri che l'hanno accompagnata al carcere minorile Beccaria di Milano: per lei è scattato lo stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio aggravato. La donna, soccorsa dai familiari e dai vicini di casa, è stata trasportata all'ospedale di Lodi per essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, la giovane oggi ha agito mentre il convivente della mamma stava riposando e dopo avere rinchiuso in una stanza le due sorelle minori. Quando è stata ritrovata dai carabinieri, la ragazzina era in un forte stato di agitazione. La madre non sarebbe in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 22:52

