Sofia, 22 anni, e Francesco, 24, spariscono nel nulla dopo una serata in discoteca a Verona: l'appello a Chi l'ha visto

Massima apprensione per la scomparsa di due ragazzi 20enni. A lanciare l'allarme è il programma Chi l'ha visto di Rai3 che denuncia la storia per aiutare le rispettive famiglie a trovare i figli dispersi. Lei, Sofia Mancini, ha solo 22 anni e vive a Costermano sul Garda (Verona) con i genitori; lui, Francesco D'Aversa 24, vive a Verona e fa il pizzaiolo. «Hanno deciso di trascorrere una giornata insieme, sono andati a Verona. Sofia è stata accompagnata dal fratello poi lui la deve riaccompagnare a casa ma scompaiono. Che cosa è successo?» spiega al pubblico la conduttrice Federica Sciarelli, raccontando la vicenda.

Cosa è successo

I due ragazzi si conoscono da pochi giorni e, in preda all'entusiasmo, decidono di passare 24 ore insieme a Verona. In diretta a Chi l'ha visto si collegano in studio per raccontare gli ultimi fatti. Tiziano, padre di Sofia dice: «Voleva andare a questa festa a Verona, io non ero d’accordo, ma lei si è fatta accompagnare dal fratello». In lacrime, la mamma di Francesco dice che lui lavora in una pizzeria di un centro commerciale a Verona e quella sera ha provato a chiamarlo più volte: «Aveva il cellulare spento ma senza trovare una risposta».

Il viaggio verso Peschiera

Alla serata organizzata nel locale Amen, sempre a Verona alle Torricelle, ha partecipato anche Oreste (amico e coinquilino di Francesco) e dopo aver ballato e bevuto, Oreste racconta che insieme a Sofia, un'altra ragazza conosciuta quella sera e Francesco si sono diretti a Peschiera del Garda dove poi si sono divisi. «Quando Francesco mi ha lasciato a Peschiera con questa ragazza, gli ho detto di farmi sapere quando avrebbe accompagnato (con una 500 grigia targata 1AY4101, presa a noleggio da giorni) Sofia e quando poi sarebbe tornato a Verona» racconta Oreste. Ma dopo quel saluto il nulla. Sofia e Francesco sono spariti nel nulla. L'ultima volta che il cellulare di Sofia risultava acceso è stato questo pomeriggio e la zona individuata dai carabinieri è quella tra Costermano e Bradolino, sempre vicino Peschiera del Garda.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 23:27

