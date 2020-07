Ragazzi morti a Terni, il procuratore: «Gli amici parlavano di droga con naturalezza». Il Gip convalida il fermo del pusher

La morte di, i due giovanissimi uccisi dalla droga a Terni pochi giorni fa, ha sconvolto la città e tutta l’Italia. Oggi il procuratore di Terniha parlato al Corriere della Sera, stupito in positivoai quali era stato ceduto un mix di droghe: «Come è facile immaginare, gli uffici di una Procura di solito non sono gremiti di cittadini dotati di grande senso civico, ottenere prove dichiarative non è facile, dobbiamo ricorrere spesso alle intercettazioni. Per questo avere tutti quei ragazzi qui, pronti ad aiutarci, in un certo senso è stata una sorpresa. Sono stati come un coro».con la quale parlano di droga, la dimestichezza nello spiegare, a verbale, come cambia il colore della sostanza da violaceo se viene utilizzata la codeina, un sedativo antidolorifico, a biancastro se c'è solo il metadone - sottolinea il procuratore - Io stesso, addetto ai lavori, sono rimasto esterrefatto dal loro patrimonio di conoscenze, dalle informazioni tecniche che avevano. Si capiva che per loro noi siamo profondamente diversi: non si rendevano conto dell'importanza delle loro dichiarazioni, della gravità di aver già comprato droga, dando per scontato che quella sostanza provoca sollievo e non è così nociva. Insomma, come a dire: va bene, l'abbiamo comprata da lui, che male c'è? Noi siamo avanti, siete voi che non capite».siamo noi ad aver preparato per loro una società fatta in questo modo. È come quando accusiamo sempre e solo gli extracomunitari di spacciare, la realtà è che diamo la colpa agli altri, quando invece siamo noi. Anche laddove ci sia una componente extracomunitaria siamo comunque noi che tolleriamo. Sul web poi i ragazzi trovano di tutto, non faccio la morale, intendiamoci, ma in trent'anni ne ho viste tante, questa tragedia però mi ha segnato nel profondo».ai quali è accusato di avere ceduto del metadone.