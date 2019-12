Chiara, Matteo e Giulia: chi erano i tre ragazzi morti nell'incidente nel Veneziano

Frontale tra due auto, morti tre ventenni nel Veneziano. A Verona madre e figlia vittime in un altro incidente​

Lunedì 16 Dicembre 2019, 12:32

Tre sono stati i morti nell'incidente di Noventa di Piave, nel Veneziano, tutti ventenni. Il Gazzettino oggi in edicola ricorda chi erano i tre ragazzi tragicamente scomparsi.la cui vita è stata stroncata nello stesso istante a bordo di due automobili di cui non è rimasto più nulla, se non un ammasso informe di ferraglie e frammenti ancora sparsi sui campi circostanti. Ecco chi erano: Chiara Brescaccin, 23 anni, la giovane cuoca che sognava una vita con il fidanzato. Matteo Gava, il cameriere 20enne che stava tronando a casa dai genitori finito il turno di lavoro, Giulia Bincoletto, la 25enne che lavorava all'outlet di Noventa».