«Ragazzi, mettete le mascherine», volontari della Protezione Civile presi a sputi e sassate

Erano seduti su un muretto, assembrati e senza mascherina. Quando due volontari della Protezione Civile li avevano invitati a rispettare le misure di sicurezza contro il contagio, un gruppo di adolescenti, di tutta risposta, è passato dagli insulti agli sputi e, addirittura, al lancio di sassi.

L'episodio, riportato da Il Mattino, è avvenuto nel pomeriggio sabato scorso a Casal di Principe (Caserta). Gli adolescenti, che si trovavano nel solito luogo di raduno della loro comitiva, in una zona di edilizia popolare, non hanno gradito l'invito dei volontari della Protezione Civile ed hanno reagito con l'aggressione. Nel comune del Casertano l'emergenza sta colpendo in modo durissimo: dall'inizio della seconda ondata sono già tre le vittime del Covid ed il sindaco, Renato Natale, denuncia che i cittadini sono stati lasciati soli dalle autorità sanitarie. «Enzo Diana è morto a 57 anni dopo che i familiari hanno vissuto un'odissea. Per giorni hanno richiesto, e noi abbiamo sollecitato, il ricovero, arrivato evidentemente troppo tardi», le parole del primo cittadino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 22:12

