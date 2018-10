Due stupri inventati in una sola estate, entrambi da parte di ragazzine adolescenti che avevano accusato presunti immigrati o comunque

ere rimasta incinta da una relazione con un ragazzo di 18 anni.



L'amica di Desirée: temeva di essda una relazione con un ragazzo di 18 anni.

La ragazza, in particolare, ai primi di agosto si era fatta accompagnare dai genitori dai carabinieri e alla clinica Mangiagalli di Milano e aveva denunciato di aver subito una violenza «da quattro uomini di colore» in un bosco nell' hinterland milanese. Un'altra ragazza, sempre la scorsa estate, aveva parlato di abusi subiti in un boschetto da parte di un «immigrato», per poi ammettere, col proseguire delle indagini: «Mi sono inventata tutto».

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«uomini di colore». Accade a, dove le indagini della Squadra Mobile, coordinate per giunta, il procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e la pm Antonia Pavan, hanno permesso di scoprire la verità sulIeri, dopo mesi di accertamenti da parte di inquirenti e investigatori, unaha finalmente ammesso davanti al pm che una violenza sessuale da lei denunciata lo scorso agosto era una bugia: bugia che la 15enne aveva tirato fuori perché