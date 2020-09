Ragazza di 20 anni si uccide gettandosi dal parcheggio multipiano. E' il terzo caso in un anno

Morta per una puntura di vespa in piscina: il dramma davanti al marito

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 20 anni, alle 16,30, si è lanciata dal Multipiano di viale Mazzini a. Si è gettata dalla tromba delle scale per un volo di circa 20 metri. Inutili i soccorsi. E’ il terzo giovane che si uccide nel Multipiano, in circa un anno.Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per accertare i motivi del tragico gesto.