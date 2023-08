Ragazza di 19 anni denuncia: «Accerchiata e palpeggiata da tre quarantenni». L'incubo durante il party in piscina

di Redazione web

Incubo a Sirmione in un parco acquatico per una ragazza di 19 anni bresciana, che ha denunciato un'aggressione sessuale che avrebbe subìto durante una festa di compleanno in piscina. La giovane sarebbe stata accerchiata e palpeggiata da tre uomini.

Ragazza di 25 anni aggredita e violentata al parco mentre andava al lavoro

Violenta ragazza di 20 anni dopo averla drogata e riprende lo stupro con il cellulare

Molestata al party in piscina

La ragazza ha raccontato che mentre stava andando in bagno da sola, con costume e pareo, è stata stata accerchiata da tre uomini sui 40-45 anni ben vestiti che l'avrebbero palpeggiata costringendola a scappare e a chiudersi in un bagno. Urlando ha attirato attenzione degli amici, ma quando sono intervenuti dei tre uomini descritti dalla ragazza non c'era più traccia. Indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA