Ragazza denuncia stupro di gruppo: arrestati tre giovani. «Due sono calciatori, uno gioca in Serie A»

Quattro giovani, di cui un minorenne, sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Siena per stupro: sono accusati di aver violentato in gruppo una ragazza di 20 anni. Le manette sono scattate dopo la denuncia della vittima: i tre maggiorenni si trovano ai domiciliari, mentre l’unico minorenne, che ha 17 anni, è indagato a piede libero. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, tra gli arrestati ci sono due calciatori, uno noto che gioca in una squadra di Serie A, l’altro un giovane del settore giovanile.

Leggi anche > Mottarone, Eitan è tornato a casa con la zia: «Sta meglio»

Le abitazioni dei quattro indagati sono state perquisite: la denuncia della ventenne è arrivata la scorsa settimana e lo stupro sarebbe avvenuto in una festa privata a Siena. Questa mattina si sono tenuti davanti al gip di Siena gli interrogatori di garanzia per i tre giovani arrestati: il primo di loro a presentarsi stamani dal giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giovane è arrivato e andato presto via dal tribunale accompagnato dalla madre tenendo il volto coperto da cappuccio e occhiali da sole. Il suo avvocato, Duccio Panti, ha detto: «Ci sono molte cose che non tornano nel racconto riferito dalla ragazza».

Un altro ha, invece, risposto alle domande del gip, avrebbe ammesso l'atto sessuale ma avrebbe anche detto che sarebbe stato compiuto in modo consenziente da parte della ragazza. L'indagato, accompagnato dall'avvocato Danilo Lombardi, ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni. Infine, l'interrogatorio di garanzia per il terzo giovane ai domiciliari è fissato per lunedì. La squadra mobile prosegue intanto gli accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA